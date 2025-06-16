Украину атакуют российские дроны: озвученная траектория движения

Беспилотник / © ТСН.ua

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В ночь на 16 июня 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

Новая группа ударных БПЛА на севере Сумщины - курсом на юг.

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"Шахеды" на севере Черниговщины - курсом на юг.

БПЛА на юге Черниговщины - курсом на Киевщину.

вражеские БпЛА на Киевщине курсом западнее.

"Шахеды" на Черкасщине - курсом на Виннитчину.

Вражеские БпЛА в Кировоградской области — курсом на запад.

Мониторинговые каналы сообщили около 30 беспилотников в воздушном пространстве Украины.

В Киеве прогремели взрывы - об этом заявили местные журналисты.

Находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее сообщалось, что россияне применяют химическое оружие в Донецкой области.

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Боеприпасы, которые используют оккупанты, отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества.