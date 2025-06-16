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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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677
Время на прочтение
1 мин

Украину атакуют российские дроны: озвученная траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 16 июня 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

Новая группа ударных БПЛА на севере Сумщины - курсом на юг.

  • "Шахеды" на севере Черниговщины - курсом на юг.

  • БПЛА на юге Черниговщины - курсом на Киевщину.

  • вражеские БпЛА на Киевщине курсом западнее.

  • "Шахеды" на Черкасщине - курсом на Виннитчину.

  • Вражеские БпЛА в Кировоградской области — курсом на запад.

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