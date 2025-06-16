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- Украина
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Украину атакуют российские дроны: озвученная траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 16 июня 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
Новая группа ударных БПЛА на севере Сумщины - курсом на юг.
"Шахеды" на севере Черниговщины - курсом на юг.
БПЛА на юге Черниговщины - курсом на Киевщину.
вражеские БпЛА на Киевщине курсом западнее.
"Шахеды" на Черкасщине - курсом на Виннитчину.
Вражеские БпЛА в Кировоградской области — курсом на запад.
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