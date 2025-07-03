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- Украина
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Украину атакуют российские дроны: озвученная траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 3 июля 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
Активность вражеских разведывательных БПЛА в Сумской и Харьковской областях.
БпЛА в северной части Донбасса, курс южный/юго-западный.
БПЛА в южной части Харьковщины, курс западный.
Напомним, что в Сумах после атаки дрона повреждена маршрутка с пассажирами.
Взрывная волна повредила окна маршрутки и автомобилей.