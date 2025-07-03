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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1776
Время на прочтение
1 мин

Украину атакуют российские дроны: озвученная траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 3 июля 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • Активность вражеских разведывательных БПЛА в Сумской и Харьковской областях.

  • БпЛА в северной части Донбасса, курс южный/юго-западный.

  • БПЛА в южной части Харьковщины, курс западный.

Напомним, что в Сумах после атаки дрона повреждена маршрутка с пассажирами.

Взрывная волна повредила окна маршрутки и автомобилей.

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