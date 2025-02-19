Украину атакуют российские ударные беспилотники: карта тревог

Украину в ночь на 19 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

БпЛА на западе Сумщины, курс – юго-западный;

БПЛА на севере и юге Черниговщины, курс – западный/юго-западный;

БпЛА на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс – западный;

БпЛА на границе Днепропетровщины и Харьковщины, курс – западный;

БпЛА на востоке и севере Киевской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА на юго-востоке и северо-западе Полтавщины, курс – северо-западный/юго-юго-западный;

БпЛА на границе Кировоградщины, Николаевщины, курс – западный;

БпЛА на востоке Черкасской области, курс – западный;

БпЛА в центре Николаева, курс — западный/северо-западный;

БпЛА в акватории Черного моря, курс – Одесщина (юг г.Одесса).

Ранее сообщалось, что в Киеве во время атаки беспилотников сработали силы ПВО. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых дронов.

Мы ранее информировали, что российские военные впервые атаковали Николаев модернизированными беспилотниками Shahed.

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