Украину атакуют российские ударные беспилотники: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 19 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- БпЛА на западе Сумщины, курс – юго-западный;
- БПЛА на севере и юге Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс – западный;
- БпЛА на границе Днепропетровщины и Харьковщины, курс – западный;
- БпЛА на востоке и севере Киевской области, курс — западный/юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке и северо-западе Полтавщины, курс – северо-западный/юго-юго-западный;
- БпЛА на границе Кировоградщины, Николаевщины, курс – западный;
- БпЛА на востоке Черкасской области, курс – западный;
- БпЛА в центре Николаева, курс — западный/северо-западный;
- БпЛА в акватории Черного моря, курс – Одесщина (юг г.Одесса).
Ранее сообщалось, что в Киеве во время атаки беспилотников сработали силы ПВО. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых дронов.
Мы ранее информировали, что российские военные впервые атаковали Николаев модернизированными беспилотниками Shahed.
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