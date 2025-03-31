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- Украина
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Украину атакуют вражеские БпЛА: куда направляются враждебные цели
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
БпЛА на севере и центральной части Сумщины, курс - юго-западный;
БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный;
БПЛА на востоке и в центральной части Киевщины, курс – западный;
БПЛА на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс - западный/северо-западный;
БПЛА на востоке Кировоградщины и юге Черкасщины, курс – северо-западный;
БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный;
БпЛА на севере Полтавщины, курс – западный.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошли взрывы при атаке беспилотников .
Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для атак по Украине .