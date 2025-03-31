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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
741
Время на прочтение
1 мин

Украину атакуют вражеские БпЛА: куда направляются враждебные цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

  • БпЛА на севере и центральной части Сумщины, курс - юго-западный;

  • БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный;

  • БПЛА на востоке и в центральной части Киевщины, курс – западный;

  • БПЛА на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс - западный/северо-западный;

  • БПЛА на востоке Кировоградщины и юге Черкасщины, курс – северо-западный;

  • БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный;

  • БпЛА на севере Полтавщины, курс – западный.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошли взрывы при атаке беспилотников .

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для атак по Украине .

Дата публикации
Количество просмотров
741
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