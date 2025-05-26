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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину атакуют вражеские БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 25 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

  • Большое количество вражеских ударных БПЛА над Сумщиной, Черниговщиной! Двигаются преимущественно к западу!

  • «Шахеды» на севере Киевщины – курсом на юго-запад; на востоке - курсом на запад.

  • Шахеды на юге и западе Полтавщины — курсом на Кременчуг, Черкасщину, Киевщину.

  • Шахеды в центре и на юге Черкасщины — курсом на север.

  • Шахеды на юге, западе, в центре Кировоградщины — курсом на Черкасщину.

  • Шахеды на севере Днепропетровщины — курсом на Кировоградщину.

  • «Шахеды» в центре Днепропетровска — курсом на Днепр. Павлоград, Каменское.

  • Несколько групп «шахедов» на севере Харьковщины – курсом на Харьков, Полтавщину.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Киевской области четыре человека погибли, еще 31 человек пострадал. Среди пострадавших – семеро детей .

Мы ранее информировали, что в результате преступных российских ударов погибают не только люди, но и животные. Во время ударов ночью, 25 мая, россияне уничтожили фермы в Харьковской области, где погиб скот .

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