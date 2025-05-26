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Украину атакуют вражеские БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 25 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
Большое количество вражеских ударных БПЛА над Сумщиной, Черниговщиной! Двигаются преимущественно к западу!
«Шахеды» на севере Киевщины – курсом на юго-запад; на востоке - курсом на запад.
Шахеды на юге и западе Полтавщины — курсом на Кременчуг, Черкасщину, Киевщину.
Шахеды в центре и на юге Черкасщины — курсом на север.
Шахеды на юге, западе, в центре Кировоградщины — курсом на Черкасщину.
Шахеды на севере Днепропетровщины — курсом на Кировоградщину.
«Шахеды» в центре Днепропетровска — курсом на Днепр. Павлоград, Каменское.
Несколько групп «шахедов» на севере Харьковщины – курсом на Харьков, Полтавщину.
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