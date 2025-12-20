ТСН в социальных сетях

Украина
832
1 мин

Украину атакуют вражеские дроны: куда нацелился враг

Группа беспилотников движется в Одесскую область.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака "Шахедов" на Украину

Атака "Шахедов" на Украину / © ТСН

Вечером в субботу, 20 декабря, российская террористическая армия начала атаку на Украину ударными дронами типа «Шахед».

Об этом сообщилив Воздушных силах Украины.

По информации украинских военных, беспилотники движутся в таких направлениях:

  • БпЛА на севере Черниговщины — курсом на запад;

  • БпЛА на севере Киевщины — курсом на Житомирщину;

  • Группа БпЛА в акватории Черного моря — курсом на Одесскую область (Овидиополь, Черноморск, Южное);

  • БпЛА на юге Кировоградщины — курсом на н.п. Ровно и Бобринец;

  • бпЛА на севере Харьковщины — в направлении Харькова;

  • БпЛА на западе Донецкой области — курсом на Днепропетровскую и Харьковскую области.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 декабря в столице Украины заметили в небе неидентифицированный беспилотник, к которому был прикреплен российский триколор.

