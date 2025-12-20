- Дата публикации
Украину атакуют вражеские дроны: куда нацелился враг
Группа беспилотников движется в Одесскую область.
Вечером в субботу, 20 декабря, российская террористическая армия начала атаку на Украину ударными дронами типа «Шахед».
Об этом сообщилив Воздушных силах Украины.
По информации украинских военных, беспилотники движутся в таких направлениях:
БпЛА на севере Черниговщины — курсом на запад;
БпЛА на севере Киевщины — курсом на Житомирщину;
Группа БпЛА в акватории Черного моря — курсом на Одесскую область (Овидиополь, Черноморск, Южное);
БпЛА на юге Кировоградщины — курсом на н.п. Ровно и Бобринец;
бпЛА на севере Харьковщины — в направлении Харькова;
БпЛА на западе Донецкой области — курсом на Днепропетровскую и Харьковскую области.
