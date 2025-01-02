Украину атакуют вражеские дроны: озвучено направление движения

В ночь на 2 января 2025 года Украину в очередной раз атаковали вражеские беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях и мониторинговых каналах.

В частности, речь идет о:

Новые вражеские ударные БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.

Вражеские ударные БПЛА наблюдаются на востоке Черниговщины и в центре и южной части Сумщины, курс — западный/юго-западный.

Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.

Новые вражеские ударные БПЛА на востоке Харьковщины, курс — западный/юго-западный.

Новые вражеские ударные БПЛА на востоке и севере Сумщины, курс – южный/юго-западный.

Из-за полетов беспилотников в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

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Напомним , в новогоднюю ночь армия РФ ударила по Украине дронами. Захватническая армия РФ атаковала 111 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. ПВО уничтожило 63 дрона.

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