Украину атакуют вражеские дроны: озвучено направление движения

Российские беспилотники продолжают надоедать украинцам.
В ночь на 2 января 2025 года Украину в очередной раз атаковали вражеские беспилотники.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях и мониторинговых каналах.
В частности, речь идет о:
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Новые вражеские ударные БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.
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Вражеские ударные БПЛА наблюдаются на востоке Черниговщины и в центре и южной части Сумщины, курс — западный/юго-западный.
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Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.
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Новые вражеские ударные БПЛА на востоке Харьковщины, курс — западный/юго-западный.
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Новые вражеские ударные БПЛА на востоке и севере Сумщины, курс – южный/юго-западный.
Из-за полетов беспилотников в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Напомним , в новогоднюю ночь армия РФ ударила по Украине дронами. Захватническая армия РФ атаковала 111 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. ПВО уничтожило 63 дрона.
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