Украину без света сняли на фото из космоса после российских обстрелов

Опубликованная карта показывает уровень освещенности в ноябре и декабре.

После российских обстрелов уровень освещенности в городах Украины упал вдвое, о чем свидетельствует спутниковый снимок.

Соответствующее фото опубликовало издание Sky News.

"Уровень освещенности в городах Украины, включая Львов, упал вдвое после атак", – говорится в подписи к снимку.

В издании также пояснили, что карта показывает, как изменился уровень освещенности в Украине после вражеских ударов по сравнению с предыдущим месяцем. Так, красным цветом обозначено уменьшение уровня освещенности, а розовым – увеличение.

Фото: Sky News

Напомним, оккупанты 16 декабря устроили массированную ракетную атаку по Украине. Попали в энергетическую инфраструктуру и дома мирных жителей. После обстрелов в ряде регионов государства исчезли электроэнергия, тепло- и водоснабжение. Специалисты до сих пор работают над восстановлением.

Министр энергетики Герман Галущенко накануне сообщил, что энергосистему Украины можно стабилизировать до лета – это при отсутствии новых обстрелов со стороны России по объектам энергетической инфраструктуры.

Ситуация очень сложная: как долго будут продолжаться отключения света

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