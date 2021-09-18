Украину будет заливать дождями и похолодает: прогноз погоды на 19 сентября

Украину будет заливать дождями и похолодает: прогноз погоды на 19 сентября

Прохладнее всего будет в западных и северных областях.

В воскресенье, 19 сентября, в Украине будет облачно, дождливо, температура ощутимо снизится.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В западных, Винницкой и Житомирской областях временами дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 5-10°, днем 7-12°, на Закарпатье до 16°.

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Ночью на Левобережье, днем в восточных областях умеренный, местами значений дождь. На остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 13-18°, в южной и восточной частях страны 19-24°.

В Киевской области ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 14-16°.

Прогноз погоды в Украине на 19 сентября 2021 года / Укргидрометцентр

Уже 20 сентября в Украине ожидается снижение температуры на 3-5°.

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