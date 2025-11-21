Украину могут накрыть длительные отключения и жестокие графики: озвучен тревожный прогноз

Отключение света. / © ТСН

Реклама

Пока ситуация складывается так, что в энергосистеме Украины возможны три сценария развития ситуации. В частности, оптимистическое предполагает частичное восстановление с умеренными отключениями света. Впрочем, возможно и пессимистическое развитие событий.

Об этом рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего, председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Еспресо".

"Если говорить об оптимистичном сценарии и предположить, что враг перестанет бить по объектам энергетики, как распределения и передачи электрической энергии, так и ее генерации, - то у нас есть определенный аварийный запас. В таком случае можем довольно быстро, в течение месяца, восстановить подстанцию - будут жить по графикам утренних и вечерних. – высказался эксперт.

Реклама

Менее пессимистический сценарий, говорит Игнатьев, предполагает, что будут продолжаться работы по восстановлению, а РФ в дальнейшем будет атаковать энергетику. В частности, левый берег Украины. При таком сценарии графики на правобережье задействуют графики, но они будут достаточно лояльными.

По словам Игнатьева, худший сценарий предполагает, что россияне будут наносить удары по украинским мощным электроподстанциям.

"Тогда мы можем перейти на долговременные графики: не такие, как сейчас - 16-17 часов, но с разрывами хотя бы по 2-3 часа - это уже существенные ограничения. Мы почти останемся без стабильного электроснабжения. Также есть угроза морозов, поскольку в холодную погоду растет потребление электрической энергии, прежде всего на отопление", - сказал он.

Напомним, энергетический эксперт Юрий Корольчук предупреждает, что графики отключений станут жестче. В результате атак РФ большинство ТЭС в Украине получили масштабные повреждения и не могут производить достаточно электроэнергии. С последующим похолоданием это может привести к еще более жестким графикам отключения света.

Реклама

Между тем в Укрэнерго говорят, что энергосистема страны готова к зиме, если не учитывать перспективу усиления обстрелов объектов энергетики армией РФ. Ведь Украина продолжает терять поколение почти каждые десять дней. Отключения электроэнергии могут длиться всю зиму.