Украину могут принять в НАТО еще до окончания войны: СМИ узнали подробности

Эксперт также объяснил, пригласят ли Украину в НАТО во время саммита в Вильнюсе.

Бывший помощник главы Пентагона по связям с НАТО Джим Таунсенд считает, что Украина может вступить в НАТО еще до окончания войны России.

Об этом он сказал в комментарии польскому агентству PAP.

Таунсенд сейчас работает ведущим экспертом программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне. Он подчеркнул, что Украине важно быть в НАТО, поскольку это единственная гарантия безопасности нашего государства в будущем. В то же время, американский эксперт отмечает, что Украина может вступить в Альянс еще до окончания войны.

"Лучшим вариантом, конечно, было бы полное поражение России, но даже если этого не произойдет и РФ не признает поражение после окончания боевых действий, все равно может сложиться ситуация, когда для Альянса будет более привлекательным принять Украину, чем сейчас", – сказал он.

Он считает, что Украине не стоит ожидать, что во время саммита в Вильнюсе наше государство будет приглашено в НАТО, однако может сложиться так, что нашему государству могут предложить аналог ПДЧ.

Напомним, 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО 2023, на который соберутся главы стран-членов Альянса.

У Зеленского считают, что во время этой встречи они могут принять декларацию по гарантиям безопасности для Украины, заключенную Киевом и теми странами, которые хотят в дальнейшем такие гарантии предоставлять.

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