Украину могут заселить африканцы: на количество населения будет влиять миграция — эксперт

По официальной статистике, 6 миллионов украинцев уже выехали в Европу, а около 1-2 млн — в Россию.

В Украине во время войны неуклонно сокращается количество населения, что побудило Кабинет министров принять демографическую стратегию, направленную на улучшение жизни. Однако главное влияние на демографическую ситуацию в Украине будет иметь миграция — в частности из менее развитых стран Африки.

Такое мнение высказал в комментарии социолог Владимир Паниотто.

Он напомнил, что, по официальной статистике, 6 миллионов украинцев уже выехали в Европу, а около 1-2 млн — в Россию.

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“Количество вернущихся является тем главным фактором, который будет определять количество людей, проживающих в Украине. А второй фактор — это сколько людей поедет [из Украины] после окончания войны, в частности выедут ли мужчины, которые сейчас не имеют такой возможности", — отметил эксперт.

Паниотто привел данные опроса, свидетельствующие, что из 6 миллионов украинцев за границей две трети хотят получить гражданство тех стран, где сейчас находятся.

"Тогда получается, что 4 миллиона останутся [за границей] и, возможно, к ним поедут еще 2 миллиона мужчин", — предположил он.

Социолог считает, что Украина должна побуждать украинцев возвращаться и не уезжать после окончания войны, в частности, привлекать их к определенной работе.

“Многие из них [украинцев за границей] могут дистанционно работать [в Украине]. Дети могут продолжать учиться здесь. Страна многое может сделать и должна делать для того, чтобы минимизировать потери", – пояснил он.

По словам Паниотто, увеличить количество населения в Украине может также миграция людей из менее развитых стран, в частности из Африки. Однако на их адаптацию нужно больше ресурсов, и они не скоро станут украинцам. Кроме этого, в Украине не лучшее отношение к африканцам, отметил он.

"У нас нет такой культуры, как, скажем, в других странах, к которой они [мигранты из Африки] уже привыкли", — сказал, добавив, что Украине выгоднее пытаться вернуть свое население, чем тратить ресурсы на адаптацию мигрантов из других стран с другой культурой. .

Напомним, по последним прогнозам население Украины к 2050 году может уменьшиться до 25,2 миллиона человек.

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