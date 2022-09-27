Украину может покинуть еще до 5 млн человек "при самом худшем сценарии" — Институт демографии

По ее данным, с 24 февраля по 19 сентября из Украины выехали около 8,4 млн человек. Вернулось за это время – 7,2 млн.

При самом худшем сценарии из Украины могут выехать еще до 5 млн граждан, кроме 1,2 млн, находящихся за границей от 24 февраля.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, сообщило Национальное агентство по вопросам государственной службы.

По ее данным, с 24 февраля по 19 сентября из Украины выехали около 8,4 млн человек. Вернулось за это время – 7,2 млн.

"В настоящее время за границей находятся 1,2 млн человек из Украины. Весомую часть из них, кроме женщин с детьми, составляют малое пограничное движение, командировки, отпуска, выезд иностранцев в первые дни войны, пересечение границ с целью льготного ввоза автомобилей и т.д.", – говорит Либанова.

Директор Института демографии предполагает, что кроме 1,2 млн, которые уже находятся за границей, Украина может дополнительно потерять по меньшей мере 500-600 тысяч человек. Максимальное количество эмигрантов может достичь 5 млн людей.

Этот сценарий станет реальным в случае затягивания войны. В таких условиях существует риск, что после отмены военного положения к украинкам с детьми начнут переезжать мужчины.

Также читайте В Польше на митинг против приезда украинских беженцев никто не пришел

"В мире происходит жесткая конкуренция за трудовые ресурсы. Европа стареет сильнее Украины и компенсирует это старение эмигрантами. Выехавшие украинцы хорошо образованны, значительную их часть составляют дети школьного и студенческого возраста", – отмечает Либанова.

По ее мнению, если эта волна эмигрантов пробудет в Европе больше года, есть риск, что большинство уже не вернется домой. Именно поэтому наше государство должно общаться с гражданами за границей во избежание наиболее негативного сценария.

"Люди должны чувствовать себя украинцами и сохранять связи с Украиной. Для этого нужны усилия как на уровне государства, так и местных громад, школ, садов, работодателей. Важно, чтобы работодатели сохраняли занятость выехавших из Украины работников. Иначе после войны потеряем рабочую силу. Отмечу, что с началом войны в Украину вернулись около 180 тысяч мужчин, которые выехали из страны раньше, они возвращались сознательно, с решением защищать свою страну. На такой уровень сознания делаем ставку, когда анализируем перспективы возвращения украинцев из-за границы", — подытожила директор Института демографии.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье и в Черновицкой области задержали более десяти человек, которые хотели незаконно пересечь границу.

Читайте также: