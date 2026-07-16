Украину может ждать еще более тяжелая зима: кандидат в премьеры Корецкий сделал тревожное предупреждение

Сергей Корецкий / © Фото из открытых источников

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Кандидат на должность премьер-министра Украины Сергей Корецкий заявил, что страна должна готовиться к еще более сложному зимнему периоду и действовать сплоченно.

Об этом Корецкий заявил во время выступления в Верховной Раде.

«Прошлую зиму мы выстояли благодаря смелости, преданности и профессионализму. Четко осознаю, что эта зима может быть еще сложнее. Поэтому мы должны быть сплоченными и решительными», – написал Корецкий.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины.

По словам главы государства, после проведенных консультаций именно Корецкий является самым «подготовленным человеком» для возглавления правительства. Зеленский также отметил, что одной из ключевых задач нового Кабинета Министров должна стать подготовка страны к зимнему периоду.

Украинский журналист и военнослужащий Юрий Бутусов такое считает, что следующей зимой Россия может нанести Украине еще более мощные удары по критической инфраструктуре, чем в прошлом. По его словам, государству, войску и обществу уже сейчас следует готовиться к возможным кризисам.

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