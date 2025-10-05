Украину на следующей неделе ждут температурные "качели": где воздух прогреется до +20

Прогноз погоды / © iStock

В понедельник, 6 октября, погода в Украине будет преимущественно облачной и влажной. Больше всего дождей стоит ждать на западе страны, а на остальной территории небо будет затянуто облаками или пройдет легкая осенняя дымка. Но без зонта еще можно обойтись.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Температура воздуха существенно не изменится: днем по стране будет +12…+15 градусов, на юге и востоке теплее — до +15…+20 градусов. На западе прохладнее, местами +9…+12 градусов.

В Киеве понедельник тоже будет облачным, но совсем не пасмурным — город еще украшен яркими осенними листочками. Осадков ожидать не стоит, возможна лишь легкая утренняя морось или туман. Температура днем составит +12…+14 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Укргидрометцентре отмечают, что середина осени традиционно отмечается «температурными качелями». Повышение температуры и возможного возвращения так называемого «бабьего лета» можно ожидать в третьей декаде месяца.