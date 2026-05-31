Украину на старте лета накроют грозы и туманы: где ожидается опасная погода

Первый день лета в Украине принесет преимущественно комфортную погоду без сильной жары, однако в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди, грозы и туманы. На Львовщине объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщают региональные центры по гидрометеорологии.

В понедельник, 1 июня, воздух в Украине днем прогреется от +19 до +23 градусов, а осадки ожидаются лишь в отдельных областях. Свежее будет на северо-востоке, +17+19 градусов.

Погода в Киеве

В столице первый день лета пройдет без осадков.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве ночью ожидается +6…+8 градусов, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов. Наталья Диденко также прогнозирует для столицы солнечную погоду и потепление до +20 градусов.

Погода во Львове

На западе страны наиболее неустойчивая погода прогнозируется на Львовщине.

По данным синоптиков, в течение дня 1 июня в области и во Львове ожидаются кратковременные дожди, грозы, а местами возможен град.

Ночью и утром местами образуется туман с видимостью 200-500 метров.

Температура воздуха днем составит от +18 до +23 градусов, во Львове — от +19 до +21 градуса.

В регионе объявлен І уровень опасности (желтый) из-за грозы, града и тумана.

Погода в Одессе

В Одесской области лето начнется с переменной облачности.

Ночью существенных осадков не прогнозируют, однако днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Утром в отдельных районах области ожидается туман.

Температура воздуха днем будет достигать +17…+22 градусов, в Одессе — +17…+19 градусов. Температура морской воды составит +12…+13 градусов.

Погода в Харькове

В Харьковской области ночью будет без существенных осадков, местами образуется туман.

Днем синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, а местами и грозу.

Воздух прогреется до +15…+20 градусов, в Харькове — до +17…+19 градусов.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине первый день лета также будет довольно комфортным.

Ночью осадков не ожидается, а днем в некоторых районах области возможны небольшие кратковременные дожди.

В Днепре синоптики прогнозируют сухую погоду. Температура воздуха днем составит +17…+22 градуса, в областном центре — +17…+19 градусов.

В целом в большинстве регионов Украины начало лета будет теплым и без резких погодных контрастов.

Наибольшая вероятность гроз и локальных осадков прогнозируется на западе, юге и востоке страны, тогда как температура воздуха почти везде будет оставаться комфортной для начала июня.

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозируют, что в июне средняя температура воздуха в Украине превысит многолетнюю климатическую норму минимум на полтора градуса.

