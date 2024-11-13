Украину начало укрывать снегом (фото, видео)

В частности, в Винницкой области образовался довольно толстый снежный покров.

В Украине выпал снег 13 ноября. В частности, заснежило на западе и севере страны.

Об этом сообщается в сюжете ТСН и в соцсетях.

Так, снеговые осадки были зафиксированы в Ровенской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Львовской областях и на Прикарпатье. В частности, в Винницкой области образовался довольно толстый снежный покров.

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Синоптики прогнозируют на западе мокрый снег или даже ледяной дождь. На остальной территории Украины преимущественно дождь или большая облачность.

Температура воздуха в большинстве регионов – ночью от -2 до +3 градусов, а днем – от +1 до +4 градусов.

Снег в Ивано-Франковской области/Фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

Снег во Львовской области/Фото: Патрульная полиция Львовской области

В Украине выпал первый снег

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Украине в ближайшие двое суток ожидаются дожди с мокрым снегом. На дорогах возможна гололедица.

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