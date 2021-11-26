Украину начнет заливать дождями: в каких регионах 27 ноября испортится погода

Погода в Украине 27 ноября будет достаточно теплой.

Погода в Украине в субботу, 27 ноября, будет дождливая, но теплая.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, 27 ноября осадков не ожидается только в Житомирской, Хмельницкой, Одесской областях. На остальной территории – дождь.

Температура воздуха днем достигнет отметок от +4°С до +15°С. Высокую температуру будут показывать термометры на Севере и Крыму. Впрочем, ночью на Востоке прогнозируют мороз до -3°С.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

В Киеве в течение дня 27 ноября погода будет тоже дождливая. Температура днем до 8–10°С. Ветер южный, 7-12 м/с.

Укргидрометцентр

Тем временем в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Напомним, синоптики сообщили, будет ли снег на зимние праздники.

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