Украину накроет африканская жара: где температура поднимется до +40 и о какой опасности предупреждают синоптики

Украинцев предупреждают о жаре / © ТСН

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Во вторник, 4 августа, Украину охватит волна сильной жары, однако уже в конце недели синоптики обещают долгожданное и заметное похолодание.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, дневная температура воздуха составит от +30 до +35 градусов тепла, местами следует ожидать от +34 до +40 градусов тепла.

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Диденко предупреждает, что пик жары ожидается 6 августа — именно тогда повсеместно будет царить очень сильная жара.

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«За пару дней до этого и после этого ещё будут периоды сильной жары, но вот на всей территории в целом сильнее всего будет жарко именно в четверг. Дождей — дефицит», — отмечает метеоролог.

Диденко сообщает, что прохождение атмосферного фронта с севера приведет к кратковременным дождям с грозами в ближайшую ночь. Осадки ожидаются в западных областях, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Впрочем, днем во вторник на всей территории страны будет преобладать сухая и жаркая погода.

Снижение температуры начнётся с запада Украины 7 августа, а в течение 8–9 августа более комфортная температура воздуха установится уже на большей части страны.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань также предупреждает, что усиления жары в Украине следует ожидать 6–7 августа.

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«Во второй половине рабочей недели, 6–7 августа, волна африканской жары усилится: ночью тропические 21–23°, днём сильная жара 35–38°», — прогнозирует синоптик.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 4 августа в стране будет жарко и сухо: температура воздуха днём на востоке и северо-востоке будет колебаться от +30 до +34 градусов тепла, а на остальной территории будет сильная жара — там столбики термометров будут показывать от +35 до +38 градусов тепла. Ветер будет переменного направления и дуть со скоростью 3–8 м/с.

Погода в Украине 4 августа / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждаюто пожарной опасности в Украине.

«4–6 августа в Украине (4 августа, за исключением Харьковской и Запорожской областей) объявлена чрезвычайная степень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 4 августа / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 4 августа.

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