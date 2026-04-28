Украину накроет аномальная стужа: синоптики предупредили о морозах до -4

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на ближайшие дни / © Getty Images

Реклама

Украина оказалась под влиянием мощного арктического воздуха, который принесет аномальные холода и ночные заморозки почти во все регионы. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях на границе апреля и мая, которые соединят в себе ледяное дыхание севера и дальнейшее поднятие уровня воды в реках.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни в Украине будет переменчивая прохладная погода.

«На рубеже апреля и мая атмосферная циркуляция над территорией Украины будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха», — предупредил Кибальчич.

Реклама

Синоптик предупреждает, что температура воздуха опустится ниже нормы, а в северных и западных регионах ночью ожидаются заморозки до -4 градусов мороза. Во вторник, 28 апреля, существенных осадков не предвидится, однако на Левобережье днем возможен небольшой дождь с ледяной крупой.

Ночная температура будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +16. По прогнозам Кибальчича рассчитывать на потепление можно будет лишь ближе к выходным.

Синоптики предупреждают, что ближайшая неделя будет холодной / © Associated Press

В то же время глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что арктический воздух будет господствовать над Украиной в течение всей недели. Он напомнил, что апрель — это переходный месяц, поэтому резкие заливы холода, ночные морозы и температурные «качели» вполне естественны для этого периода. По словам метеоролога, нынешний апрель может стать одним из самых холодных за последние три десятилетия.

«Нынешний месяц отличается особой прохладой. Его длительные холодные периоды, значительное количество дней с заморозками и по совокупности этих факторов он должен все войти в пятерку самых холодных апрелей за последние 30 лет», — отмечает синоптик на своей странице в Facebook.

Реклама

В Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют28 апреля облачную погоду с прояснениями. Осадков не предвидится, лишь в северных и северо-восточных областях днем местами возможны небольшие дожди.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, ночью на востоке и северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в Украине, кроме побережья морей и Крыма, ожидаются заморозки до -3 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, на юге страны ожидается до +15 градусов тепла.

Погода в Украине 28 апреля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о сложных погодных условиях: в течение 28-30 апреля на Десне ниже Розлёта продолжится развитие половодья. Уровень воды ежедневно будет подниматься на 1-4 см, из-за чего пойма реки возле Новгород-Северского будет оставаться затопленной.

Реклама

Синоптики предупреждают о вероятных паводках / © Укргидрометцентр

Это повлечет дальнейшие проблемы с транспортным сообщением в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговщины, где объявлен желтый уровень опасности.

В то же время по всей Украине, за исключением Крыма и морского побережья, ночью 28, 29, 30 апреля ожидаются сильные ночные заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов мороза. Из-за высокого риска для цветущих садов и сельскохозяйственных культур во многих областях Украины объявлен второй, оранжевый уровень опасности.

Украинцев предупреждают о заморозках 28 апреля / © Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики рассказали, к какой погоде готовиться украинцам в мае.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров