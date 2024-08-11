Украину накроет антициклон: какой будет погода в понедельник, 12 августа

Температура воздуха достигнет 32 градусов тепла.
В понедельник, 12 августа, Украина окажется в зоне влияния антициклона, поэтому повсюду будет сухо и солнечно.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
12 августа в течение дня прогнозируют +24...29°C. В южных областях +28...32°C.
В Киеве осадков не ожидается, только ночью возможен небольшой дождь.
Ожидается умеренный северо-западный ветер, ночью и утром он будет порывистым. Максимальная температура будет колебаться около +25°C.
"Уже 16-17 августа ожидается потепление", – отметила она.
Напомним, Диденко сообщала, что жара возвращается. Начнется она довольно необычно из западных областей страны.