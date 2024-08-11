Украину накроет антициклон: какой будет погода в понедельник, 12 августа

В понедельник, 12 августа, Украина окажется в зоне влияния антициклона, поэтому повсюду будет сухо и солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

12 августа в течение дня прогнозируют +24...29°C. В южных областях +28...32°C.

В Киеве осадков не ожидается, только ночью возможен небольшой дождь.

Ожидается умеренный северо-западный ветер, ночью и утром он будет порывистым. Максимальная температура будет колебаться около +25°C.

"Уже 16-17 августа ожидается потепление", – отметила она.

Напомним, Диденко сообщала, что жара возвращается. Начнется она довольно необычно из западных областей страны.

Погода в Украине. Синоптики прогнозируют дожди

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