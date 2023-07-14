Украину накроет антицклон: синоптик рассказала о погоде на выходных, 15-16 июля

В Украине по выходным будет жаркая погода.

Украину в ближайшие дни накроет антициклон Fee. Поэтому ожидается теплая погода, без дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик подчеркнула, что из-за антициклона в Украине на выходных ожидается жаркая погода, без осадков.

"В течение 15-16 июля именно наш славный Fee обусловит практически повсюду белые облака, синее небо и яркое солнце — сухую погоду. Только в Луганской и завтра еще и в Харьковской области возможны отдельные кратковременные дожди с грозами", — отметила Диденко.

15-16 июля в Украине ожидается +25-29 градусов. На северо-востоке будет прохладнее, в то время как на юге и Закарпатье температура воздуха может достигать +31 градус. Более 30 градусов тепла может быть в воскресенье, 16 июля, в западных регионах Украины.

"В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая преимущественно солнечная погода с комфортной температурой воздуха +26+28 градусов. В понедельник в столице возможна жара до +30 градусов, однако уже во вторник пройдет дождь и температура воздуха немного снизится", — подчеркнула Наталья Диденко. .

Напомним, в Европе этим летом бурлит огромная жара. Было зафиксировано 60 градусов тепла в одном из испанских населенных пунктов.

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