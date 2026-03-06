Украину накроет антициклон: какой будет погода на выходных 7-8 марта

Прогноз погоды 7 и 8 марта / © pixabay.com

Реклама

В ближайшие выходные в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. В субботу и воскресенье погодные условия будет определять антициклон. Благодаря этому осадков не прогнозируют, а ветер заметно ослабеет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

В субботу, 7 марта, температура воздуха днем составит +5…+9 °C, на востоке страны — +2…+5 °C, а в западных областях воздух прогреется до +9…+12 °C.

Реклама

В воскресенье, 8 марта, станет несколько теплее. Столбики термометров поднимутся до +5…+11 °C, а на западе и юге страны возможно повышение температуры до +13 °C. В то же время ночи будут оставаться прохладными.

Погода в Киеве

В Киеве в течение 7-8 марта также ожидается сухая погода без осадков и со слабым ветром. В субботу днем прогнозируют около +6 °C, а в воскресенье — до +8 °C.

Напомним, синоптики предупреждали о резкой смене погоды в Украине. По прогнозам метеорологов, март принесет температурные контрасты — от ночных морозов до -8° в горах до весеннего тепла до +11° на юге, в частности в Одесской области. Из-за потепления и активного таяния снега специалисты также предостерегали о риске масштабных паводков в западных и южных регионах страны.

Ранее мы также сообщали, что 6 марта погодные условия в Украине формирует поле повышенного атмосферного давления, поступающего из Западной Европы. В большинстве регионов ожидается преимущественно сухая погода, однако местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В то же время температура днем поднимется до весенних +11° в западных областях.