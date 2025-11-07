Украину накроет антициклон: прогноз погоды на 8-9 ноября

В стране будет тепло / © Pixabay

Реклама

В последующие двое суток погодные условия в Украине будут оговаривать антициклон. Поэтому ожидается преимущественно устойчивый характер погоды с температурой воздуха выше нормы на 3-6°С.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Суббота, 8 ноября

В западных областях ожидается облачная погода, без существенных осадков. Кое-где туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +3…+8 °С, днем +10…+15 °С.

Реклама

В северных регионах ожидается облачная погода, без осадков. Кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1…+6°С, днем +8…+13°С.

В центральных регионах страны будет преобладать в сутки пасмурная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +2…+7°С, днем +10…+15°С.

В южных регионах Украины и Крыма ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +6…+11 °С, днем +12…+17 °С.

В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2…+7°С, днем +8…+13°С.

Реклама

Воскресенье, 9 ноября

В западных регионах Украины в течение суток пройдут дожди, возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +4…+9°С, днем +9…+14°С.

В северных областях страны ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный / юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +6…+11 °С, днем +7…+12 °С.

В центральных регионах страны ночью ожидается преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь/мрак. Ночью возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +3…+8°С, днем +9…+14°С.

В южных областях ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +13…+18 °С.

Реклама

В восточных регионах ожидается облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах -1…+4 °С, днем +6…+11 °С.

Ранее синоптик сообщила, будет ли еще тепло в ноябре. Больше об этом читайте в новости.