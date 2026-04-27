Украину накроет арктический холод: синоптики предупредили о заморозках и сильном ветре

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине / © Getty Images

Конец апреля готовит для Украины непростое испытание холодом: арктические воздушные массы принесут низкие температуры и ночные заморозки почти по всей стране. Синоптики предупреждают о сложной метеорологической ситуации, которая соединит в себе паводки на севере и ледяные дуновения зимы, которые задержатся вплоть до следующих выходных.

Погода в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует в ближайшие дни прохладную и переменчивую погоду с ночными заморозками и периодическими осадками.

По словам метеоролога, потепление ожидается лишь ближе к концу недели.

«На рубеже апреля и мая атмосферная циркуляция над территорией Украины будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха», — предупредил Кибальчич.

Игорь Кибальчич предупреждает, что температура воздуха будет ниже нормы, а ночью возможны заморозки до -4 градусов ниже нуля, особенно в северных и западных областях.

Во вторник, 28 апреля, будет преобладать погода без осадков, лишь на Левобережье днем возможен небольшой дождь с ледяной крупой. Ночная температура составит от +1 до +6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +16 градусов тепла. По словам синоптика, постепенное потепление начнется только в конце недели.

Синоптики прогнозируют холодную погоду в ближайшие дни в Украине / © Getty Images

В свою очередь начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в Украине в течение всей недели будет господствовать арктический воздух.

Он также отмечает, что апрель это не летний месяц, а переходный к теплому сезону, а потому и заливы холода, заморозки и температурные качели ему присущи.

«Нынешний месяц отличается особой прохладой. Его длительные холодные периоды, значительное количество дней с заморозками и по совокупности этих факторов он должен все войти в пятерку самых холодных апрелей за последние 30 лет», — отмечает синоптик на своей странице в Facebook.

По словам метеоролога Виталия Постриганя, до конца рабочей недели Черкасская область будет оставаться в плену аномального холода. Из-за влияния северо-восточного циклона погода будет сухой, но совсем не по сезону морозной. Сейчас среднесуточная температура воздуха составляет всего 4-5 градусов тепла, что на целых 7-9 градусов ниже климатической нормы — такие показатели больше присущи концу марта, чем середине весны.

До конца рабочей недели ночью при прояснениях следует ожидать заморозки в воздухе до -3 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров не будут подниматься выше +7…+12 градусов тепла.

«Итак, до конца месяца будем находиться в „мешке“ арктической воздушной массы, которую закачал вчерашний тот ныряющий циклонический вихрь», — отметил синоптик.

В Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют 28 апреля облачную погоду с прояснениями.

Осадков не предвидится, лишь в северных и северо-восточных областях днем местами возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, ночью на востоке и северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в Украине, кроме побережья морей и Крыма, ожидаются заморозки до -3 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, на юге страны ожидается до +15 градусов тепла.

© Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасности 28 апреля

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в конце апреля. В частности, в течение 28-30 апреля на Десне ниже Розлёта продолжится развитие половодья. Уровень воды ежедневно будет подниматься на 1-4 см, из-за чего пойма реки возле Новгород-Северского будет оставаться затопленной.

Это повлечет дальнейшие проблемы с транспортным сообщением в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговщины, где объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о паводках 28 апреля / © Укргидрометцентр

В то же время по всей Украине, за исключением Крыма и морского побережья, ночью 28, 29, 30 апреля ожидаются сильные ночные заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов мороза. Из-за высокого риска для цветущих садов и сельскохозяйственных культур во многих областях Украины объявлен второй, оранжевый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о заморозках ночью 28 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 28 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, температура днем составит от +6 до +11 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от +1 до +3 градусов тепла, днем температура воздуха прогреется до +8…+10 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева. Ночью в столице 28 апреля на поверхности почвы, 29 и 30 апреля в воздухе ожидаются заморозки до-2 градусов мороза. В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.

Также в эти даты ночью по области в воздухе будут заморозки до -3 градусов мороза. В регионе объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках на Киевщине 28, 29 и 30 апреля / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

В ближайшие дни Львовщина окажется под влиянием антициклонасо стороны Северного моря, который постепенно будет смещаться на юго-восток, сообщают в областном гидрометцентре. Поскольку к нам начнет заходить холодный воздух с севера, на теплую весну рассчитывать пока не стоит.

Во вторник, 28 апреля небо затянет облаками, хотя существенных осадков не ожидается, разве что ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет оставаться северо-западным и дуть со скоростью 7-12 м/с.

Прогноз погоды на Львовщине 27 апреля — 2 мая / © Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают, что ночью по области ожидаются сильные заморозки до -5 градусов ниже нуля, а в самом Львове будет около -2 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется лишь до +8…+13 градусов тепла (в городе синоптики прогнозируют до +10…+12 градусов выше нуля).

Такая прохладная тенденция сохранится почти до выходных. Хотя ближе к субботе ночи станут немного теплее — до +1…+6 градусов выше нуля, — на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до -3 градусов выше нуля.

Погода в Одессе и на побережье Одесской области

В Одесской области и в городе Одесса 28 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, местами в воздухе и на поверхности почвы будут заморозки до -2 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов тепла.

В Одессе ночью ожидается от +5 до +7 градусов тепла, днем — от +13 до +15 градусов тепла.

Вдоль побережья Одесской области 28 апреля существенных осадков синоптики не прогнозируют, ветер будет дуть юго-западный 6-11 м/с со скоростью 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов тепла, днем воздух прогреется до +12…+17 градусов тепла. Температура морской воды составит от +7 до +8 градусов.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр на 28 апреля синоптики прогнозируют переменчивую погоду, без осадков. Ветер будет дуть западный, со скоростью 7-12 м/с.

По области температура воздуха будет колебаться в пределах:

ночью будут заморозки от 0. до -5 градусов мороза;

днем от +9 до +14.

В городе Днепр:

ночью будут заморозки от 0 до -2 градусов мороза.

днем ожидается от +9 до +11 градусов тепла.

Из-за ночных заморозков в воздухе до -5, в регионе объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Днепропетровской области 28 апреля / © Укргидрометцентр

Также метеорологи отмечают, что с 29 апреля область будет находиться под влиянием гребня антициклона с северо-запада Европы, следовательно существенных осадков не предвидится. Ветер будет умеренным, преимущественно северного направления, температурный режим будет оставаться без изменений.

В конце недели вероятны кратковременные осадки, местами возможны грозы, преимущественно во второй половине дня. В то же время синоптики прогнозируют повышение температуры.

Погода в Днепропетровской области 27 апреля — 2 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Харькове

На Харьковщине 28 апреля будет облачно с прояснениями. Если ночь пройдет преимущественно без осадков, то уже днем по всей территории области, включая областной центр, пройдет небольшой дождь. Ситуацию будет осложнять западный ветер: его средняя скорость составит 7-12 м/с, однако местами по области возможны достаточно сильные порывы до 15-20 м/с.

Ночь будет холодной — по области столбики термометров опустятся до -3 градусов мороза, а в самом Харькове ожидается около -2 градусов ниже нуля.

Дневная температура также будет оставаться низкой: в целом по региону воздух прогреется до +8…+13 градусов тепла, а непосредственно в городе термометры покажут от +9 до +11 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках в воздухе на Харьковщине ночью с 28-30 апреля от -2 до -3 градусов ниже нуля. В области объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Погода в Черкассах

По данным Черкасского областного гидрометцентра, вслед за холодным фронтом в регион пришла настоящая арктическая стужа. Из-за особого движения воздушных масс в тропосфере поток холода с севера не прекращается. Такая погода задержится на Черкасщине как минимум до конца недели.

В ближайшие двое суток 28-29 апреля, под влиянием высотной котловины циклона с северо-востока, в области будет доминировать не по сезону холодная, ветреная и без существенных осадков погода. Среднесуточная температура воздуха составит от +4 до +5 градусов тепла, что ниже климатической нормы на +7…+9 градусов мороза и больше соответствует концу марта.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до -3 градусов мороза, днем — столбики термометров поднимутся не выше +7…+12 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о сильных заморозках по Черкасской области и городе Черкассы: ночью 29 и 30 апреля в воздухе ожидается снижение температуры до -3 градусов мороза. В регионе объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Черкасской области ночью 29 и 30 апреля / © Укргидрометцентр

