Украину накроет атмосферный фронт: как изменится погода 24 октября
В пятницу в большинстве областей Украины ожидается дождь и сильный ветер.
Завтра, 24 октября, атмосферный фронт с северо-запада принесет в Украину умеренные дожди и усиление ветра до штормовых значений.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Дожди сначала появятся в западных областях, затем в течение пятницы и до вечера — на юге Украины, в центральных и северных областях.
«Восточная часть Украины, а также Сумщина, Полтавщина, Запорожье и Днепропетровщина еще завтра воздержатся от существенных осадков», — отметила она.
Также завтра ожидается сильный юго-восточный ветер.
В течение дня ожидается +12+17 градусов, на юге местами +16+19 градусов, только на крайнем западе Украины (Львовщина, Ивано-Франковская область, Закарпатье), за атмосферным фронтом, уже снизится температура воздуха до +9+12 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 24 октября дождь более вероятный вечером, однако юго-восточный ветер уже завтра днем будет извещать о приближении атмосферного фронта, порывы будут достигать штормовых значений, 12-15 метров в секунду.
Однако температура воздуха в столице в пятницу будет высокой даже ночью до +10, а днем до +15 градусов.
Ранее синоптики сообщали, что в Украине с 22 октября изменятся погодные условия.