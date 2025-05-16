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Украину накроет атмосферный фронт: как изменится погода в выходные, 17-18 мая
Из-за циклона, который сейчас находится у границ Украины, в большинстве областей будет облачно с прояснениями, а на севере и в центре синоптики прогнозируют дожди.
Территорию Украины накроет атмосферный фронт, связанный с циклоном над Польшей. Именно из-за него в большинстве областей будет прохладно.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«17 мая мы будем еще оставаться в зоне действия этого циклона, поэтому погода будет преимущественно влажной, с периодическими дождями», — написала она.
В восточной части ожидается +19+22 градусов, а на западе, севере и во многих центральных областях всего +9+14 градусов.
В южной части от +16 в Одесской области, до +23 градусов в Херсонской и Крыму.
На севере до +17 градусов. А в центре ожидается от +12 до +21 градуса.
Погода 18 мая
18 мая в Украине также временами дожди, разве что в южной части без осадков.
Температура воздуха в воскресенье поднимется и составит +15+19 градусов, на востоке и юге ожидается до +18+22 градусов. Только в западных областях в воскресенье будет прохладно +10+14 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве в субботу холодно, +10+12 градусов, ожидается дождь.
В воскресенье дождь прекратится, будут солнечные прояснения и потеплеет до +15 градусов.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич дал предварительный прогноз о погоде на лето 2025. В этом году средняя температура лета может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не означает, что каждый летний месяц будет жарким, зато июль и июль — очень.