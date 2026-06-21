Украину накроет безумная жара: прогноз погоды на 21 июня

Погода

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В воскресенье, 21 июня, по всей территории Украины синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков. Температурные показатели днем в некоторых регионах будут достигать 33° тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 21 июня — чего ожидать

По данным синоптиков, по всей стране будет небольшая облачность. Ветер преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с. Только на западе Украины он сменит направление на юго-восточное.

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«Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17 °, на юге до 20 °; днем 24-29°, на западе и юге местами 30-33°», — отметили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 21 июня. / © Укргидрометцентр

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Украина вступает в период астрономического лета. В воскресенье, 21 июня, страна будет отмечать день летнего солнцестояния — время, когда зафиксируют самый длинный день и кратчайшую ночь в году.

Также жителей Киева и области ожидает сухая и комфортная погода с умеренным летним теплом и переменной облачностью.

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