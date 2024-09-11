Украину накроет циклон с грозовыми дождями: когда изменится погода

В четверг, 12 сентября, погоду в Украине определят циклон Annet. Почти во всех регионах дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптика Наталки Диденко.

"Завтра погода Украины будет находиться под влиянием циклонической системы, расположенной на юго-западе Европы — центр циклона Annet будет над Италией. Атмосферные фронты предопределят практически повсюду в Украине 12 сентября периодические дожди, кое-где с грозами", — рассказала она.

На западе страны в течение дня колонки термометров покажут +19-22°. В восточных областях воздух прогреется до +28-32°. На остальной территории столбики термометра покажут 25-30° тепла.

В Киеве 12 сентября будет дождь и, возможно, даже с грозой. Температура воздуха поднимется до +27°С.

Напомним, синоптикиня сообщала, что Украину накроет непогода. Больше всего осадков будет в западных областях.

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