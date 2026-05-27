Украину накроет двойной удар стихии: синоптики предупредила об опасности и похолодании

Похолодание в Украине

В Украине в среду 28 мая ожидается ухудшение погоды. После прохождения холодного атмосферного фронта температура воздуха ощутимо снизится, а ветер усилится до штормовых порывов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, 28 мая территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Поэтому в отдельных регионах еще возможны остатки дождей, однако осадки будут преимущественно незначительными и локальными.

В то же время за фронтом распространится холодный воздух. В большинстве областей днем ожидается только +15…+19 градусов. Теплее будет на юге страны – там прогнозируют +20…+23 градуса.

Диденко предупредила, что из-за поступления холодного воздуха будет усиливаться ветер. По ее словам, холодный воздух тяжел и создает дополнительное давление, а из-за сопротивления более теплому воздуху возможны штормовые порывы.

В Киеве 28 мая ожидается ухудшение погоды. В столице прогнозируется сильный северо-западный ветер, вероятность небольшого дождя и похолодание до +15 градусов.

По прогнозу синоптикини, прохладная погода в Украине удержится до конца недели. В то же время, уже в начале июня ожидается потепление.

