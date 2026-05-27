- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Время на прочтение
- 1 мин
Украину накроет двойной удар стихии: синоптики предупредила об опасности и похолодании
В Украине 28 мая ощутимо похолодает после прохождения холодного фронта. Синоптикиня Наталья Диденко предупредила о локальных дождях, сильном ветре и температуре до +15…+19 градусов в большинстве областей.
В Украине в среду 28 мая ожидается ухудшение погоды. После прохождения холодного атмосферного фронта температура воздуха ощутимо снизится, а ветер усилится до штормовых порывов.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
По ее словам, 28 мая территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Поэтому в отдельных регионах еще возможны остатки дождей, однако осадки будут преимущественно незначительными и локальными.
В то же время за фронтом распространится холодный воздух. В большинстве областей днем ожидается только +15…+19 градусов. Теплее будет на юге страны – там прогнозируют +20…+23 градуса.
Диденко предупредила, что из-за поступления холодного воздуха будет усиливаться ветер. По ее словам, холодный воздух тяжел и создает дополнительное давление, а из-за сопротивления более теплому воздуху возможны штормовые порывы.
В Киеве 28 мая ожидается ухудшение погоды. В столице прогнозируется сильный северо-западный ветер, вероятность небольшого дождя и похолодание до +15 градусов.
По прогнозу синоптикини, прохладная погода в Украине удержится до конца недели. В то же время, уже в начале июня ожидается потепление.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в конце мая и в первые дни лета.