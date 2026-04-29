Украину накроет экстремальный холод: синоптики предупредили, какие регионы примут "удар"

Синоптики предупреждают о сильных заморозках ночью и утром 30 апреля / © Getty Images

Апрель завершается значительным похолоданием с ночными заморозками, которые охватят большинство областей Украины. Согласно прогнозам, температурные показатели начнут постепенно расти только с началом мая.

Подробнее о погоде в Украине 30 апреля — узнавайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что завершающий день апреля будет прохладным. В частности, 30 апреля в Украине ночью остается вероятность заморозков. Днем температура воздуха будет колебаться от +8 до +11 градусов тепла, на континентальной части юга будет от +10 до +13 градусов выше нуля.

Дожди пройдут на севере, северо-востоке, в центральной части. На остальной территории страны осадков не предвидится. Ветер будет северо-западный, умеренный или небольшой.

В то же время Диденко отмечает, что в мае температура воздуха начнет подниматься, а заморозки отступят — ожидается от +11 до +16 градусов тепла. В частности, в ближайшие выходные будет сухая погода с солнечными прояснениями.

«2-3 мая начнет теплеть и противные заморозки отступят! Дневная температура воздуха составит +11+16 градусов, а на Волыни и Ривненщине в воскресенье аж, не побоюсь сказать, +17+20 градусов!» — прогнозирует синоптик.

Однако она отмечает, что 1 мая окажется еще переходным днем от холода к теплу.

Тем временем начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает, что украинцам придется перетерпеть еще одни холодные сутки. Ближайшей ночью снова подморозит до -3 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров покажут скромные +7…+12 градусов тепла. Осадков при этом не предвидится.

«Черкасская область постепенно выбирается из „мешка“ холода. Тепло победит. Готовится прогноз на выходные, будет интересно», — отметил синоптик.

По данным Украинского гидрометцентра, синоптическая ситуация в Украине 30 апреля, еще не претерпит изменений к лучшему — более теплую погоду, особенно ночью.

«Нашу погоду будет предопределять поле высокого давления, которое будет распространяться из Западной Европы от мощного антициклона с центром над Северным морем. Давление будет расти. На высотах все еще будет находиться холодная воздушная масса. Будет преобладать северо-западный ветер умеренной скорости», — сообщают метеорологи.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями в большинстве регионов Украины. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла.

В южной части страны температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +16 градусов тепла.

Погода в Украине 30 апреля / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о заморозках

В Украинском гидрометцентре синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине. Ночью 30 апреля, 1 и 2 мая в большинстве областей в воздухе ожидаются заморозки до -3 градусов ниже нуля. В большинстве регионов Украины объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

В южной части на поверхности почвы синоптики прогнозируют заморозки до -3 градусов. В южных регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о заморозках 30 апреля / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о заморозках 1-2 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Киевлянам и жителям области стоит подготовиться к ночным холодам, ведь 30 апреля погода будет капризной. Несмотря на переменную облачность, днем синоптики прогнозируют небольшие дожди, хотя ночь пройдет без осадков. Ветер будет оставаться северо-западным с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью опустится до -3 градусов мороза, а днем не поднимется выше +13 градусов тепла. В самом Киеве ночь будет немного теплее, ожидается около +1…+3 градусов выше нуля, однако на поверхности почвы все равно ожидаются заморозки, а днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают, что в течение трех ближайших ночей — 30 апреля, а также 1 и 2 мая — на Киевщине ожидаются опасные метеорологические явления. Из-за заморозков в воздухе до -3, в регионе объявлен второй (оранжевый) уровень опасности, а на почве — первый (желтый).

Синоптики предупреждают о заморозках на Киевщине 30 апреля / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине 30 апреля будет облачно с кратковременными прояснениями. Синоптики существенных осадков не предвидят. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман, из-за чего возможно ухудшение видимости в тумане 500 — 1000 м. Ветер будет дуть северный, со скоростью 7 — 12 м/с.

Температура воздуха днем по области составит от +9 до +14 градусов тепла, во Львове температура будет колебаться в пределах от +11 до +13 градусов тепла.

В то же время предупреждают о чрезвычайных заморозках на Львовщине ночью 30 апреля:

по области синоптики прогнозируют чрезвычайный заморозок — от -5 до -8 градусов мороза;

по городу Львову — от -5 до -6 градусов мороза.

В регионе объявлен третий уровень опасности, красный.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках на Львовщине 30 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

На 30 апреля синоптики прогнозируют в Одессе и области облачную погоду с периодическими прояснениями. Жителям региона стоит быть готовыми к тому, что ночью местами пройдет небольшой дождь, однако в самом городе существенных осадков не ожидается.

Ветер в течение суток будет северным, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночь в Одесской области будет довольно прохладной — ожидается от +2 до +7 градусов тепла, а на севере области даже возможны заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.

В Одессе ночные показатели будут держаться на уровне +5…+7 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметок +11…+13 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 30 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с в секунду.

Температура воздуха по области будет колебаться в пределах:

ночью от 0 до -5 градусов мороза;

днем от +9 до +14 градусов тепла.

По городу Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от 0 до -2 градусов мороза;

днем воздух прогреется до +10.+12 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках в воздухе 30 апреля до -5 градусов ниже нуля. В регионе объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Предупреждение о заморозках на Днепропетровщине 30 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Харькове

Последний день апреля на Харьковщине будет облачным и прохладным. Если ночью осадков не предвидится, то днем и в области, и в самом Харькове ожидается небольшой дождь. В течение всех суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Ночью регион охватят заморозки. По области ожидается от 0 до -3 градусов мороза, а днем воздух прогреется лишь до +8…+13 градусов тепла. В Харькове ночные показатели также опустятся до отметки -2 градуса мороза, тогда как дневная температура будет колебаться в пределах +8…+10 градусов выше нуля.

Погода в Черкассах

В четверг, 30 апреля, регион будет оставаться в холодной воздушной массе, сообщают в областном гидрометцентре. Ее дополнительное выхолаживание ночью при малооблачном небе будет снижать температуру воздуха до заморозков -3 градусов.

Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов тепла.

«Атмосферный фронт, который будет проходить вдоль восточной периферии антициклона может обусловить во второй половине дня небольшой дождь. В начале мая арктический воздух начнет отступать из нашего региона», — прогнозируют синоптики.

