Украину накроет еще более сильная волна похолодания: где погода испортится окончательно, а где будет опасно

13 мая во многих областях Украины пройдут дожди / © Архив

Реклама

Погода в Украине резко изменится из-за холодного атмосферного фронта, который принесет с собой дожди и заметное снижение температуры. Тепло пока задержится только в южных и восточных регионах, тогда как остальным областям стоит готовиться к непогоде и даже ночным заморозкам.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине в ближайшее время

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что 13 мая территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт, как следствие — станет прохладнее.

Реклама

Днем воздух прогреется от +11 до +16 градусов тепла, лишь на востоке и юго-востоке страны будет теплее — до +24 градусов выше нуля.

«Из-за деятельности атмосферного фронта активизируются дожди. Осадки будут преобладать повсюду, разве что в дневные часы в западных областях без существенных осадков, дожди вероятны только в Карпатах», — отмечает Диденко.

Синоптик прогнозирует, что южный ветер вскоре сменится на северо-западный. Он будет оставаться умеренным, хотя временами возможны резкие порывы.

В Киеве 13 мая существенно похолодает: днем ожидается всего лишь +11…+13 градусов, поэтому завтра лучше одеться теплее. Дождь в столице наиболее вероятен ближайшей ночью и завтра утром, а уже днем в среду осадков станет меньше, потому что атмосферный фронт пойдет дальше на восток.

Реклама

В то же время Диденко отмечает, что на выходных в Украине потеплеет, однако без периодических дождей все равно не обойдется.

Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича от 13 по 15 мая в Украине пройдут обильные дожди.

«В эти дни осадки охватят все регионы Украины, в центральных и северных областях местами дожди будут сильными», — рассказал Кибальчич в комментарии для «Telegraf».

Также он предупреждает о похолодании и не исключает вероятность заморозков. Как прогнозирует синоптик, ночью 12 и 13 мая температура воздуха будет колебаться в пределах от +7 до +13 градусов выше нуля, однако западные регионы уже почувствуют первое дыхание похолодания.

Реклама

Пока большинство областей страны днем будут наслаждаться почти летними +20…+26 градусов тепла, на всем Правобережье воздух прогреется лишь до +13…+18 градусов.

Жителям западных областей стоит быть особенно осторожными в период с 13 по 15 мая. В эти дни местами возможны слабые заморозки, когда температура на поверхности почвы может упасть до -3 градусов ниже нуля.

Погода в Украине 13 мая

В среду, 13 мая, неустойчивую погоду с дождями различной интенсивности, местами грозами и шквалами на большей части территории Украины будет обуславливать активный холодный атмосферный фронт, который движется в восточном направлении.

«Вне его влияния будут находиться уже большинство западных областей, а ночью также и восточных. За фронтом будет распространяться прохладный воздух. Давление и влажность будут подвергаться колебаниям», — сообщают в Украинском гидрометцентре.

Реклама

Синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями 13 мая. В Украине, кроме большинства западных, а ночью и восточных областей, пройдут умеренные дожди. Ветер будет дуть северо-западный, на Левобережье юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +9 до +14 градусов тепла, в западных областях ожидается от +4 до +9 градусов тепла. Днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях воздух прогреется до +18 градусов выше нуля, на остальной территории ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

Погода в Украине 13 мая / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о грозах и шквалах до 15-20 м/с днем 13 мая в центральных (кроме Винницкой) и южных областях. В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупреждают метеорологи.

Реклама

Синоптики предупреждают о грозах и шквальном ветре 13 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве 13 мая на Киевщине будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов выше нуля, днем воздух прогреется от +14 до +16 градусов тепла.

Погода во Львове

В среду, 13 мая, погоду на Львовщине будет определять тыловая часть балтийского циклона. В области ожидается переменная облачность и усиление северо-западного ветра, скорость которого будет достигать 9-14 м/с. По области местами пройдут кратковременные дожди, которые могут ухудшить видимость на дорогах, однако в самом Львове существенных осадков не ожидается.

Реклама

Несмотря на то, что атмосферное давление начнет расти, а влажность уменьшится, жителям региона стоит готовиться к серьезному похолоданию.

На Львовщине объявили первый уровень опасности из-за заморозков: в период с 13 по 15 мая ночью температура в области будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, а на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до -2 градусов ниже нуля.

Во Львове ночные показатели будут в пределах +2…+4 градусов тепла, но на земле также возможен «минус».

Дневная температура по области не превысит отметки +16 градусов, а непосредственно в областном центре воздух прогреется до +13…+15 градусов.

Реклама

Синоптики предупреждают о заморозках на Львовщине 13 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В Одесской области и в самом городе 13 мая ожидается облачная погода. В течение дня будут идти дожди, которые местами будут переходить в ливни с грозами, а в отдельных районах области возможен даже град. Ночью и утром видимость на дорогах ухудшится из-за тумана, поэтому водителям стоит быть особенно бдительными.

По прогнозу синоптиков, ветер изменит направление с южного на северо-западный и ощутимо усилится: днем его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +9 до +14 градусов тепла, а днем прогреется до +20.

В Одессе будет немного прохладнее: около +12…+14 градусов тепла ночью и до +18 градусов тепла днем, при этом морская вода остается холодной и составит всего +12…+13 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 13 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Реклама

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов выше нуля.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов, днем ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине 13 мая будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем ожидается умеренный дождь с грозами.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, днем во время грозы местами будет сильный ветер, который будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

Реклама

Температура воздуха по области составит:

ночью от +7 до +12 градусов тепла;

днем от +19 до +24 градусов тепла.

В Днепре столбики термометров будут показывать:

ночью от +10 до +12 градусов тепла;

днем от +21 до +23 градусов тепла.

Ранее специалисты рассказали, как колебания температуры влияют на самочувствие.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров