Фото иллюстративное / © unsplash.com

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В четверг, 17 сентября, в Украине сохранится преимущественно тёплая и сухая погода. Подробный прогноз от синоптиков читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует 17 сентября комфортную погоду с температурой воздуха в течение дня до +24 градусов тепла, в Закарпатье ожидается до +26 градусов тепла.

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«В большинстве областей Украины будет преобладать сухая, ясная и солнечная погода. И лишь в западных областях близость атмосферного фронта завтра приведет к небольшим осадкам», — сообщает Диденко.

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По словам специалистки, 17 сентября в столице будет ясная и солнечная погода с температурой воздуха до +25 градусов тепла. В то же время она предупреждает, что на следующей неделе, с 21 сентября, в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание и дожди.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 17 сентября в Украине ожидается переменная облачность.

«В большинстве областей спокойную погоду без осадков будет обеспечивать область повышенного атмосферного давления, лишь во Львовской, Волынской и Ровенской областях днём холодный атмосферный фронт из Западной Европы принесёт небольшие дожди. Ночью будет прохладно, особенно на северо-востоке страны, а днём — комфортно и умеренно тепло», — прогнозируют синоптики.

Ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, на северо-востоке страны ожидается от +5 до +10 градусов тепла. В дневные часы температура воздуха составит от +20 до +25 градусов тепла.

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Погода в Украине 17 сентября 2026 года / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 17 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25 градусов тепла. В столице столбики термометров ночью будут показывать от +11 до +13 градусов тепла, днем — от +23 до +25 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, только во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Жителей региона предупреждают об ухудшении видимости во время дождя.

Ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью по области составит от +9 до +14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов тепла.

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Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 17 сентября будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +7 до +12 градусов тепла;

днём от +20 до +25 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днём от +20 до +22 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 17 сентября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ночью и утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200–500 метров.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов тепла, в прибрежной зоне будет немного прохладнее — от +15 до +17 градусов тепла. В дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от +21 до +26 градусов тепла.

В Одессе температура ночью составит от +15 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +23 градусов тепла. Температура морской воды составит от +20 до +21 градуса тепла.

Погода в Харькове

По прогнозу синоптиков, 17 сентября в Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков и слабый ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с. В регионе температура воздуха составит от +7 до +12 градусов тепла ночью и от +19 до +24 днём. В Харькове также будет сухо, столбики термометров покажут +8…+10 градусов ночью и +21…+23 градуса днем.

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