Украину накроет гигантское облако пыли: есть ли угроза для населения — ответила синоптикиня

В Украине может наблюдаться определенная пыль, но угрозы для населения нет.

Об этом сообщила синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире КИЕВ24 во вторник, 28 мая.

По ее словам, на этот раз пыль и воздушные потоки уходят из Средней Азии, из Каспийской низменности.

"Сегодня (28 мая – ред.) преимущественно по юго-восточным областям может наблюдаться определенная запыленность атмосферы. Конечно, она может кое-где распространяться на центральные, на северные области, но уже будет меньше это проявление. Оно будет наблюдаться разве что в том, что может быть несколько замутнена атмосфера, не такое ярко-голубое небо, как нам хотелось бы например. Но никакой угрозы оно не несет, или только пыль в верхних слоях атмосферы", — подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину накроют "грязные" дожди.

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