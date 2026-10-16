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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину накроет холодный дождливый фронт: прогноз погоды на выходные, 17-18 октября

Тепло сменится на похолодание и дожди, а иногда даже возможны ночные заморозки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Дожди постепенно накроют Украину

Дожди постепенно накроют Украину / © pexels.com

В ближайшие синоптические выходные 17 - 18 октября в Украине будут влажными, с периодическими дождями, облачной погодой и туманами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в субботу, 17 октября

В субботу ожидаются дожди в южной части Украины, на остальной территории либо облачно, либо небольшие осадки.

Температура воздуха в субботу самой низкой ожидается в западных областях, днем только +7+11°, на востоке будет теплее, 18-23° тепла. В большинстве областей предполагается +10+15°.

Погода в воскресенье, 18 октября

В воскресенье дождей станет больше и практически повсюду. Температура воздуха не будет испытывать особых колебаний.

Погода в Киеве

Для киевлян более благоприятной будет погода в субботу, без существенных осадков, +15+17°. В воскресенье пройдет дождь.

«На следующей неделе, ориентировочно со вторника-среды, синоптическая ситуация в Украине выровняется, атмосферное давление вырастет, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится», — добавила синоптик.

Ранее синоптики предупредили, что мощный южный циклон принесет в большинство областей Украины 16 октября дожди и мокрый снег, а на западе объявлен коричневый уровень опасности из-за критического снижения уровня воды в реках.

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