Украину накроет холодный дождливый фронт: прогноз погоды на выходные, 17-18 октября

Дожди постепенно накроют Украину / © pexels.com

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В ближайшие синоптические выходные 17 - 18 октября в Украине будут влажными, с периодическими дождями, облачной погодой и туманами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в субботу, 17 октября

В субботу ожидаются дожди в южной части Украины, на остальной территории либо облачно, либо небольшие осадки.

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Температура воздуха в субботу самой низкой ожидается в западных областях, днем только +7+11°, на востоке будет теплее, 18-23° тепла. В большинстве областей предполагается +10+15°.

Погода в воскресенье, 18 октября

В воскресенье дождей станет больше и практически повсюду. Температура воздуха не будет испытывать особых колебаний.

Погода в Киеве

Для киевлян более благоприятной будет погода в субботу, без существенных осадков, +15+17°. В воскресенье пройдет дождь.

«На следующей неделе, ориентировочно со вторника-среды, синоптическая ситуация в Украине выровняется, атмосферное давление вырастет, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится», — добавила синоптик.

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Ранее синоптики предупредили, что мощный южный циклон принесет в большинство областей Украины 16 октября дожди и мокрый снег, а на западе объявлен коричневый уровень опасности из-за критического снижения уровня воды в реках.

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