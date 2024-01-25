Украину накроет мощная магнитная буря: штормить будет три дня

Период затишья наступит только с 28 января и продлится до конца месяца.

На Солнце произошла двойная вспышка, которая возмущает геомагнитное поле Земли. Как следствие нашу планету накроет сильная магнитная буря.

Об этом говорится на сайте отслеживания космической погоды Meteogant.

Ближайшая магнитная буря произойдет уже сегодня, 25 января. По данным специалистов, мощное явление накроет Землю на несколько дней, в течение которого сила бури будет держаться на высоком уровне. Эти бури, по данным сервиса, будут последними в январе.

Что делать, когда магнитные бури

Соблюдать режим отдыха и сна, спать не менее 6-7 часов в сутки. Если есть возможность отдыхать днем

Пить чистую питьевую воду – до двух литров в течение суток

Исключить из рациона вредную пищу: жареные, соленые, копченые, острые продукты

Увеличить употребление свежих овощей, фруктов, ягод

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