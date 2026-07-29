Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН

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В среду, 29 июля, большую часть Украины охватит европейский антициклон с комфортной температурой до +28, однако восточные и северо-восточные области окажутся в зоне грозовых дождей и ливней.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, 29 июля большая часть территории Украины окажется под влиянием сухого европейского антициклона. Лишь в Харьковской, Полтавской, Сумской областях и на севере Луганской области остатки холодного фронта вызовут кратковременные дожди с грозами.

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По всей стране будет дуть умеренный северо-западный ветер, а температура останется комфортной: от +20…+22 градусов на севере до +24…+28 градусов на юге, а на остальной территории будет около +22…+25 градусов.

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Руководитель Черкасского гидрометеорологического центра Виталий Постригань сообщает, что 29–30 июля Черкасская область окажется на периферии европейского антициклона «Olaf».

«Вернётся комфортная летняя погода: сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 11–16°, днём 22–27°», — отмечает синоптик.

В то же время Постригань отмечает, что 31 июля в Черкасскую область сместится высотный антициклон, по периферии которого начнёт поступать субтропический воздух.

«Поэтому со вторника по четверг днём будет не жарко, до 27°, а впереди — жара, готовимся! Будет расти и пожарная опасность в экосистемах области», — предупреждает Постригань.

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Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 29 июля в Украине будет расти атмосферное давление, что обеспечит сухую погоду на большей части территории страны. Лишь на востоке и северо-востоке сохранится влияние холодного атмосферного фронта, что приведет к переменной облачности и умеренным дождям с грозами, а ночью в Донецкой и Луганской областях местами ожидаются значительные осадки.

В связи с притоком прохладной воздушной массы с северо-запада температура воздуха останется умеренной: днём столбики термометров покажут +21…+26°. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Погода в Украине 29 июля / © Укргидрометцентр

Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях: в восточных областях и Сумской области ожидаются грозы, в связи с чем объявлен I уровень опасности (желтый). Временное ухудшение погоды может затруднить движение транспорта и работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий.

Синоптики предупреждают о грозах в нескольких областях Украины 29 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 29 июля.

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