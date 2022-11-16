Украину накроет мощный снежный циклон: народный синоптик прогнозирует метели в ближайшие дни

По словам синоптика, даже зимой не часто выпадает столько снега.
В Украину идет похолодание и сильные снегопады.
Как сообщил народный синоптик Стас Щедрин, даже зимой не часто выпадает столько снега, как может намести в ближайшие дни.
"Уже сегодня, 16 ноября, Украину накроет мощный снежный циклон", – прогнозирует он.
Синоптик отмечает, что 17-19 ноября по всей стране ожидаются очень сильные снегопады, метели, на юге дожди, 18-19 ноября с грозами. 20 ноября местами в Украине еще возможен и гололед.
"Даже зимой не часто выпадает столько снега, как может намести в ближайшие дни", — подчеркнул Стас Щедрин.
Напомним, что в Укргидрометцентре также предупреждают украинцев о распространении холодного воздуха с севера Европы 17-18 ноября. Так, по прогнозам синоптиков, в эти дни в Украину придут дожди с переходом в мокрый снег и снег с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3-8 см. Ожидается постепенное снижение температуры 17-18 ноября до 1-6° мороза, 19-20 ноября местами до 8-10° мороза.
Ранее народный синоптик Стас Щедрин отмечал, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание, а также метели и морозы. Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег.
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