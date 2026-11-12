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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину накроет мощный циклон со снегом: в каких областях ухудшится погода 13 ноября

Завтра страну накроют дожди, а порывы ветра будут местами достигать штормовых 15–22 м/с.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Погода испортится

Погода испортится / © pexels.com

В пятницу, 13 ноября, в Украине ожидается сильный ветер со штормовым порывом до 15-22 метров в секунду. Преобладает влажная погода с дождями, на западе — с мокрым снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В пятницу в Украине ожидается скачок температуры воздуха, будет очень тепло, днем +10+15, на юге +14+19 градусов. В западных областях предполагается более холодная погода, +4+8 градусов», — отметила она.

В Киеве ожидается сильный ветер, будет достигать 15-20 метров в секунду. Пройдут дожди. Днем температура воздуха поднимется до +12 градусов.

«С 14-15 ноября синоптическая ситуация вернется в привычное ноябрьское русло — похолодает до нормы», — добавила Диденко.

Напомним, глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждал об изменении погоды.

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