Украину накроет ненастье: где будут сильные грозы, град и шквалы
Объявлен I уровень опасности в некоторых областях.
В воскресенье, 17 августа, в ряде областей Украины будут грозы и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"17 августа в северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и в Хмельницкой области - грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - подчеркнули синоптики.
Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что Украину накроет похолодание после продолжительного периода жары. На смену погодным условиям повлияет приближение холодного атмосферного фронта из Западной Европы.