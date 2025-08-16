Украину накроет ненастье: где будут сильные грозы, град и шквалы

Непогода. / © pixabay.com

В воскресенье, 17 августа, в ряде областей Украины будут грозы и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"17 августа в северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и в Хмельницкой области - грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - подчеркнули синоптики.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что Украину накроет похолодание после продолжительного периода жары. На смену погодным условиям повлияет приближение холодного атмосферного фронта из Западной Европы.