Украина
108
1 мин

Украину накроет ненастье: где будут сильные грозы, град и шквалы

Объявлен I уровень опасности в некоторых областях.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Непогода.

Непогода. / © pixabay.com

В воскресенье, 17 августа, в ряде областей Украины будут грозы и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"17 августа в северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и в Хмельницкой области - грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - подчеркнули синоптики.

Прогноз погоды на 17 августа. / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что Украину накроет похолодание после продолжительного периода жары. На смену погодным условиям повлияет приближение холодного атмосферного фронта из Западной Европы.

