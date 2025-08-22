Украину накроет ненастье: где будут сильные грозы, град и шквалы

Непогода. / © pixabay.com

В пятницу, 22 августа, в ряде областей Украины будут грозы и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Отмечается, что утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди.

Днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с

"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - подчеркнули синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. / © Укргидрометцентр

Напомним, эксперты ошарашили погодным апокалипсисом в Украине до 2040 года. Из-за глобальных изменений климата зимы могут полностью исчезнуть для Одесской области и Крыма. По словам климатологии Светланы Краковской, весна на юге Украины будет наступать уже в январе, а в других регионах также будет ее значительное сокращение.