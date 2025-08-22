ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
576
Время на прочтение
1 мин

Украину накроет ненастье: где будут сильные грозы, град и шквалы

Объявлен I уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Непогода.

Непогода. / © pixabay.com

В пятницу, 22 августа, в ряде областей Украины будут грозы и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Отмечается, что утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди.

Днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с

"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - подчеркнули синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. / © Укргидрометцентр

Напомним, эксперты ошарашили погодным апокалипсисом в Украине до 2040 года. Из-за глобальных изменений климата зимы могут полностью исчезнуть для Одесской области и Крыма. По словам климатологии Светланы Краковской, весна на юге Украины будет наступать уже в январе, а в других регионах также будет ее значительное сокращение.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie