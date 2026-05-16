Украину накроет ненастье: где объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 16 мая, в некоторых областях Украины ухудшится погода. Ряд регионов накроют грозы и сильные порывы ветра.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что уже сегодня опасные явления погоды ожидаются в некоторых областях на западе страны. Объявлен I уровень опасности (желтый).

«16 мая днем в большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Синоптик Виталий Постригань сообщил, что а тмосфера уже перенастраивается на лето, поэтому погода пока будет оставаться изменчивой.

По данным Укргидрометцентра, днем 16 мая воздух прогреется до вполне комфортных +18…+23 градусов. Уже в воскресенье и понедельник, 17–18 мая, инициативу перехватит другой атмосферный фронт, который на этот раз настанет с востока.

