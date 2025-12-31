Украину накроет ненастье: где сильно ухудшится погода 31 декабря

Снегопад. / © УНИАН

Реклама

Дополнено новыми материалами

В среду, 31 декабря, ряд областей Украины накроет непогода. Синоптики объявили и уровень опасности.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

Сегодня непогода накроет 11 областей. Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Реклама

"Днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине в среду, 31 декабря. / © Укргидрометцентр

В сюжете ТСН сообщают, что синоптики прогнозируют существенное похолодание в первые дни нового года. Впрочем, в новогоднюю ночь на 1 января, украинцев ждет зимняя сказка. Ведь в большинстве областей будет снежить, а местами даже изрядно заметет. На дорогах ожидается гололедица.

В ночь на 1 января температура воздуха в некоторых регионах может снизиться до рекордных минусовых отметок. В частности, -16° ожидают в Карпатах. На остальных территориях страны столбики термометров покажут от -7° до -12°. Тем временем на юге прогнозируют 2° тепла.

Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" сообщили, какой будет погода в январе 2026 года. Отмечается, что в первый месяц нового года средняя месячная температура будет ниже нормы. Что касается осадков, то в первый месяц нового года их количество не будет превышать норму.