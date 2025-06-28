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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4581
Время на прочтение
1 мин

Украину накроет ненастье: в каких регионах будут дожди и шквалы

На сегодня, 28 июня, в Украине объявлен уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Возможны грозы.

Возможны грозы. / © pixabay.com

В субботу, 28 июня, в Украине будет бушевать непогода. Синоптики предупреждают о грозах и сильных шквалах.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По информации синоптиков, в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра 15-18 м/с.

В южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях прогнозируют грозы. На востоке и юго-востоке страны - местами град и шквалы 15-20 м/с.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине на выходные в Украине будут периодические местные дожди. Температура воздуха невысокая, днем +20+25 градусов, на юге – +25+29 градусов.

По словам синоптикини Натальи Птухи, до конца июня не следует ожидать существенного роста температуры. Сильная жара придет в страну с началом июля. Но с 29 июня атмосферное давление начнет повышаться. Над Европой и Украиной, в частности, будет устанавливаться антициклональный характер погоды.

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Дата публикации
Количество просмотров
4581
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