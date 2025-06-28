Украину накроет ненастье: в каких регионах будут дожди и шквалы

Возможны грозы. / © pixabay.com

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В субботу, 28 июня, в Украине будет бушевать непогода. Синоптики предупреждают о грозах и сильных шквалах.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По информации синоптиков, в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра 15-18 м/с.

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В южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях прогнозируют грозы. На востоке и юго-востоке страны - местами град и шквалы 15-20 м/с.

© Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине на выходные в Украине будут периодические местные дожди. Температура воздуха невысокая, днем +20+25 градусов, на юге – +25+29 градусов.

По словам синоптикини Натальи Птухи, до конца июня не следует ожидать существенного роста температуры. Сильная жара придет в страну с началом июля. Но с 29 июня атмосферное давление начнет повышаться. Над Европой и Украиной, в частности, будет устанавливаться антициклональный характер погоды.

Дата публикации 19:42, 27.06.25 Количество просмотров 61 Внимание! Штормовое предупреждение: сильный ветер и дожди!