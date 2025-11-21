ТСН в социальных сетях

Украину накроет непогода: где ожидать снег и гололед

Уже с 22 ноября в Украине значительно похолодает. Синоптики предупреждают о непогоде.

Анастасия Павленко
22-24 ноября некоторые области Украины накроет непогода. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«В связи с перемещением территорией Украины циклонов в западных областях ожидается усложнение погодных условий: 22-23 ноября будет выпадать умеренный, местами значительный снег (образование снежного покрова высотой 5-15 см, на Львовщине и Ивано-Франковской области 20-30 см), наблюдать. В Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метели. 24 ноября ослабление и прекращение осадков и явлений, снижение температуры до 3-10 градусов мороза», — говорится в сообщении.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Ранее синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. По его данным, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров.

