Погода в Украине изменится / © ТСН

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В Украину идет похолодание, а вместе с ним первые признаки приближения зимы. Погоду будет определять южный циклон, который принесет мокрый снег, дождь, сильный ветер и скользкие дороги. Самая сложная ситуация ожидается в центральных, южных и восточных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Погода в Украине 23-24 ноября: где ожидаются мокрый снег и сильный ветер

По словам Натальи Диденко, новая неделя принесет существенное изменение погоды. Южный циклон повлечет за собой осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер и слякоть на дорогах.

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«Нормальный южный циклон с логичным для него… мокрый снег, дождь, каша на дороге, сильный ветер, слякоть — вот как раз!» — написала синоптик.

Больше всего ненастье затронет центральные, южные и восточные области. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными из-за осадков и скользкого дорожного покрытия.

«Очень осторожно в дороге!» — предупредила Диденко.

По прогнозу Натальи Диденко, во вторник, 24 ноября, циклон переместится на северо-восток, поэтому погодная ситуация постепенно улучшится. Однако в ближайшую ночь на востоке Украины и на Полтавщине еще будут продолжаться сильные осадки.

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Днем мокрый снег и снег ожидаются на западе и севере страны. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха и ночью, и днем будет составлять около нуля градусов, несколько теплее будет на юге и юго-востоке.

В Киеве во вторник, 24 ноября, ожидаются снег и мокрый снег, а также порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха в течение суток будет держаться около нуля.

Наталья Диденко предупреждает, что на дорогах столицы будет скользко. Поэтому пешеходам следует быть осторожными, а водителям соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость.

Похолодание в Украине: когда усилятся морозы и как изменится самочувствие

По прогнозу Натальи Диденко, к концу недели в Украине станет еще холоднее, а морозы усилятся на несколько градусов. Так что теплая одежда снова станет необходимостью.

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«Все прошлогодние хорошенькие страшные толстые шапки, дизайнерские пуховички в кроликах, штаны, как у деда с баштана, шарфы в четыре оборота — все это понадобится», — пошутила синоптик.

Резкое изменение погоды может сказаться и на самочувствии метеочувствительных людей. По словам Диденко, в этот период могут обостряться хронические болезни, болеть суставы, возникать мигрени и колебаться артериальное давление.

«Словом, погодка еще та для метеопатов», — отметила синоптик.

Ранее мы сообщали, что Карпаты уже засыпало снегом. В воскресенье, 22 ноября, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 12 градусов мороза. Кроме того, там дул сильный западный ветер со скоростью до 17 м/с.

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