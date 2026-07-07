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- Украина
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Украину накроет непогода — грозы, дожди и сильный ветер: где будет опасно
Желтый уровень опасности объявили в Киеве и области из-за ухудшения погоды. Возможны грозы, дожди и сильный ветер.
В Киеве и Киевской области объявили первый уровень опасности (желтый) из-за ухудшения погодных условий.
Об этом предупредил Украинский гидрометеорологический центр.
По прогнозу 8 июля в столице и области ожидаются грозы, кратковременные дожди, а также порывы ветра 15-20 м/с.
Из-за непогоды жителей призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Сильный ветер может привести к падению веток деревьев, повреждению легких конструкций и усложнению дорожного движения.
Укргидрометцентр отмечает, что погодные условия могут негативно повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлечь за собой трудности для транспорта.
Синоптики обратились к украинцам из-за непогоды
Специалисты рекомендуют во время ненастья не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, избегать нахождения вблизи линий электропередач и по возможности ограничить пребывание на улице во время грозы.
Напомним, неделя началась с предупреждения о непогоде, которая ожидается почти по всей Украине.
Синоптики говорили об ухудшении погодных условий, а именно дожди и грозы и другие опасные метеорологические явления.