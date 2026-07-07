Украину накроет непогода — грозы, дожди и сильный ветер: где будет опасно

Погода / © pexels.com

Реклама

В Киеве и Киевской области объявили первый уровень опасности (желтый) из-за ухудшения погодных условий.

Об этом предупредил Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу 8 июля в столице и области ожидаются грозы, кратковременные дожди, а также порывы ветра 15-20 м/с.

Реклама

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и г. Киев / © Укргидрометцентр

Из-за непогоды жителей призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Сильный ветер может привести к падению веток деревьев, повреждению легких конструкций и усложнению дорожного движения.

Укргидрометцентр отмечает, что погодные условия могут негативно повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлечь за собой трудности для транспорта.

Синоптики обратились к украинцам из-за непогоды

Специалисты рекомендуют во время ненастья не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, избегать нахождения вблизи линий электропередач и по возможности ограничить пребывание на улице во время грозы.

Напомним, неделя началась с предупреждения о непогоде, которая ожидается почти по всей Украине.

Реклама

Синоптики говорили об ухудшении погодных условий, а именно дожди и грозы и другие опасные метеорологические явления.

Новости партнеров