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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину накроет непогода — грозы, дожди и сильный ветер: где будет опасно

Желтый уровень опасности объявили в Киеве и области из-за ухудшения погоды. Возможны грозы, дожди и сильный ветер.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Украину накроет непогода — грозы, дожди и сильный ветер: где будет опасно

Погода / © pexels.com

В Киеве и Киевской области объявили первый уровень опасности (желтый) из-за ухудшения погодных условий.

Об этом предупредил Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу 8 июля в столице и области ожидаются грозы, кратковременные дожди, а также порывы ветра 15-20 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и г. Киев / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и г. Киев / © Укргидрометцентр

Из-за непогоды жителей призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Сильный ветер может привести к падению веток деревьев, повреждению легких конструкций и усложнению дорожного движения.

Укргидрометцентр отмечает, что погодные условия могут негативно повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлечь за собой трудности для транспорта.

Синоптики обратились к украинцам из-за непогоды

Специалисты рекомендуют во время ненастья не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, избегать нахождения вблизи линий электропередач и по возможности ограничить пребывание на улице во время грозы.

Напомним, неделя началась с предупреждения о непогоде, которая ожидается почти по всей Украине.

Синоптики говорили об ухудшении погодных условий, а именно дожди и грозы и другие опасные метеорологические явления.

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Дата публикации
Количество просмотров
94
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