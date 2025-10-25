ТСН в социальных сетях

Украина
418
1 мин

Украину накроет непогода: прогноз на 26 октября

В воскресенье будет относительно тепло, но ожидаются дождь и ветер.

Анастасия Павленко
Погода изменится

Погода изменится / © pixabay.com

В воскресенье, 26 октября, в большинстве областей Украины ожидаются дождь и сильные порывы ветра.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Ночью в западных, Черниговской, Сумской областях, днем, кроме востока, небольшие, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренные дожди.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; на юге страны ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

Ранее синоптики сообщили, что Украину накроет холодный атмосферный фронт, поэтому погодные условия испортятся.

