В среду, 29 октября, в Украине ожидается переменная облачность с периодическими дождями. Осадки прогнозируют почти на всей территории, кроме большинства южных областей. Ночью на Закарпатье возможен умеренный дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-западного направления, скоростью 7-12 м/с. В западных, Житомирской и Винницкой областях местами возможны сильные порывы — до 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2…+7°C, днем — +8…+13°C. На Закарпатье и в южных регионах — теплее, до +16°.

В Карпатах прогнозируют сложные погодные условия: ночью снег, днем — мокрый снег с дождем, ветер будет усиливаться до 22 м/с. Температура будет колебаться от -3°C ночью до +6°C днем.

В Киеве и области 29 октября также будет облачно с прояснениями и небольшим дождем. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. В столице ночью +4…+6°C, днем +10…+12°, в области — ночью +2…+7°C, днем +8…+13°C;

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине 29 октября ожидаются дожди разной интенсивности — от небольших до умеренных.