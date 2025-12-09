Украину накроет "непослушная" погода 10 декабря: синоптикиня раскрыла детали

Погода / © iStock

Сегодня, 10 декабря, погода в Украине будет демонстрировать значительные контрасты и нестабильность. Она будет колебаться от мокрого снега на востоке до весеннего тепла на западе. Украинцев предупреждают о «непослушной» синоптической ситуации со скачками давления и градусов, но в пределах сезонных норм.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Мокрый снег 10 декабря ожидается в восточных областях, а также в Сумской и Днепропетровщине.

«Дожди в среду пройдут на юге, в большинстве центральных и западных областей, в Житомирской и Киевской», — отметила Наталья Диденко.

По ее словам, температурный режим будет очень неоднородным. Высокая температура предполагается в западной части страны, где днем воздух прогреется до комфортных +7…+12 градусов. На востоке, на Полтавщине, в Днепре с районами и на Запорожье будет самое холодное: в течение дня здесь ожидается только 0…+3 градуса.

«На остальной территории Украины +4+7 градусов. В Киеве дождь начнется уже сегодня, вечером осадки станут более интенсивными, а завтра днем ослабнут — местами небольшой дождь. Температура воздуха в столице 10 декабря +5+7 градусов», — отметила синоптика.

Добавляет, что после этой нестабильной среды в период с 13 по 15 декабря ожидается небольшое похолодание.

«Синоптическая ситуация непослушная, со скачками давления и градусов, но в законных сезонных пределах», — подытожила Наталья Диденко.

Напомним, аномально теплый декабрь в Украине — следствие поступления теплых воздушных потоков с южных широт, а также глобальных процессов. В частности, они связаны с потеплением и изменением климата за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометеорологического института Вера Балабух поразила прогноз на зиму.